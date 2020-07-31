睡覺意外壓死蟲！女腋下潰爛冒水泡，網驚喊會留疤。（示意圖／Shutterstock）

隱翅蟲有毒的體液會讓人皮膚過敏，網友發文分享，起床感覺腋下灼熱刺痛，隔天竟痛到無法舉起手、冒水泡，就醫後才知道，應是睡覺不小心壓死隱翅蟲，沾到體液引起的急性皮膚炎，引發網友熱議，真的超級痛，而且處理不好恐會留下疤痕。

網友借朋友帳號在Dcard上發文分享，周五早上起床感覺腋下灼熱刺痛，晚上洗澡就看到莫名紅腫，但想說是蚊子叮咬所致，就沒特別在意，結果隔天起床後，竟痛到手舉不起來，整個開始冒水泡，起初以為是蜂窩性組織炎，但經過2、3天，狀況卻越來越誇張。

原PO表示，男友嚇到帶她去看醫生，經檢查後，醫生認為，這個應該是晚上睡覺時，不小心壓死隱翅蟲，又剛好位在腋下，是很容易出汗和摩擦的部位，就引發了急性皮膚炎，因此叮囑原PO要比平常人更小心傷口，而此傷口也會較晚癒合。

貼文引發網友討論，「真的很痛又很癢，痊癒會留疤」、「之前是在膝蓋後面一整片」、「沒顧好會留疤」、「這個不是咬傷，是隱翅蟲分泌的液體，這等同於被強酸腐蝕，這大機率留疤，記得一定要看醫生，這種傷很難好而且很不舒服」。

而根據南投縣竹山鎮衛生所網站的資料顯示，隱翅蟲不像其他害蟲會咬人，但誤殺牠流出的體液，皮膚短暫接觸（10-15秒）會被強酸灼傷，出現局部的刺痛、紅腫、水泡和糜爛等症狀。經適當處置，約莫6、7天會痊癒，但若處理不好，恐造成細菌感染、過敏，留下色素沉和疤痕。

南投縣竹山鎮衛生所建議，平日出門可噴防蟲噴霧，不幸接觸到隱翅蟲體液，請立刻用大量清水沖洗、冰敷，並就醫治療，把傷害降到最低，另睡前檢察床鋪是否有蟲，也避免在睡覺時開燈。

(中時新聞網)