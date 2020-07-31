世界田總召開理事會，並且下了最後通牒，要求俄羅斯田協在8月15日前繳納500萬美元罰款和131萬美元相關費用，總計631萬美元，否則世界田總將取消俄羅斯田協會籍。

由於俄羅斯田協發生偽造文件等違規行為，世界田總在今年3月針對俄羅斯田協開出高達1000萬美元的罰款，並要求在今年7月1日前繳納500萬美元，剩餘部分兩年內繳納完畢。如果俄羅斯田協無法按時繳納罰款，俄羅斯運動員可能面臨全面禁賽。

世界田總表示，俄羅斯田協本應在7月1日前繳納631萬美元，其中是第一批罰款500萬美元，另有131萬美元的調查費用，包括反禁藥委員會的運用成本，但俄羅斯田協卻1毛都沒繳。

據了解，根據俄羅斯體育部長奧列格-馬蒂欽今天給世界田徑運動會寫了一封信，承諾在8月15日之前會繳納631萬美元罰款。

然而世界田總已不再寬容，決定根據世界田總章程第14.1條的規定，如果8月15日這個問題還是得不到解決，建議直接將俄羅斯田協從世界田總除名，而且不會再給於俄羅斯田徑運動員「中立」身份，俄羅斯田徑運動員面臨徹底無法參加往後的田徑世界大賽。

世界田總表示，只有在俄羅斯田協方面按時繳交631萬美元罰款，才會繼續審查申請以中立身份參加國際田徑大賽的俄羅斯運動員的機制。並在2020年12月之前，做出哪些俄羅斯運動員有資格繼續參加隨後的國際比賽以及2020年東京奧運會的審查。

俄羅斯田協從2015年年底爆出系統性服用興奮劑的醜聞，當時就被世界田總處以全球禁賽的處分，俄羅斯田徑運動員因此無緣2016年里約奧運會。

今年3月俄羅斯田協承認在季申科涉藥醜聞案裡他們做出了違反禁藥檢測規定，這才引起世界田總開出1000萬美元的罰款。俄羅斯方面這次能否按期繳納罰款，將是世界田壇未來兩週內最受關注的焦點事件。

(中時 )