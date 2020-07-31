上市櫃公司屢爆經營權爭奪戰，公司經營發展協會有鑑於攸關公司永續經營、股東權益保護等諸多面向，特與福邦證（6026）於8月4日共同舉辦「股東權益面面觀－從經營權爭議談起」論壇，邀請多位專家與談，希望激發有助公司經營及股東權益維護的興革建言。

在政府及民間共同努力下，台灣資本市場近年來公司治理推動績效顯著，對股東權益保護也卓有成效。其中，開好股東會為落實公司治理、保障股東權益的第一步，惟近年來仍有少數個案在議程內容與程序、法律適用等面向發生極大爭議，進而衝擊股東權益。

因此，公司經營發展協會此次攜手福邦證，將於8月4日舉辦「股東權益面面觀－從經營權爭議談起」論壇，邀請集保結算所經理陳子碇、投保中心組長陳譓伊、國巨律師事務所律師幸大智、普華商務法律事務所律師楊敬先等人與談。

此次論壇第一階段將先由各與談人就自身專業發表專題報告，第二階段為綜合討論，由北科大學智財所教授陳春山主持，和全體與談人共同就經營權爭議成因、法律觀點、補救之道等議題進行研討，盼能對爾後股東會正常進行、股東權益保護有所助益。

公司經營發展協會理事長暨福邦證董事長林火燈表示，上市櫃公司最好都能穩定永續經營，避免有過激的經營權之爭，縱使無法避免，也必須有相關因應之道。此次舉辦論壇的目的，便是希望進行全面性檢視，相信將激盪出取多有價值的觀點。

林火燈指出，此次將探討當公司發生經營權之爭時，在適法問題、行政救濟辦法及投資人（股東）保護措施方面，有哪些地方必須補強，以及在公司治理方面相關的誠信經營持續強化等，除了保護股東權益外，也避免經營權之爭釀成脫序亂象。

(時報資訊)