根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，因近年車聯網蓬勃發展，使新車市場具備聯網功能的車輛占比持續提升。此外，制定通訊標準機構的3GPP於7月3日宣布5G Release 16（又稱R16）標準第三階段定案；亦即5G第二階段（Phase 2）宣告完成，未來將針對各行業規劃更完善的支援應用，自動駕駛則為其中一項目標，代表車聯網的應用將再度擴大，因此預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％。

拓墣產業研究院分析師陳虹燕表示，聯網車輛滲透率能快速提升歸因於各國將車聯網、聯網汽車、智慧汽車列為重要的國家發展方向，透過政府力量支持產業發展，加上車廠、電信商和第三方服務業者，皆看準汽車聯網後產生的大量數據，以及衍生商用服務所帶來的收益。

5G除了能強化現有車聯網的體驗外，透過低延遲、高速傳輸和多裝置連結等特色，使車聯網功能從急難救助和影音娛樂擴展到行車安全，透過連結路面環境的車、路、人以及雲平台，達到輔助駕駛和自動駕駛的目的。而高度依賴遠程監控的無人物流車與列隊行駛的自動駕駛卡車也能透過5G車聯網加速商轉時程。

TrendForce表示，5G是形塑智慧汽車的一環，帶動車用軟硬體供應鏈的商機，然即便運行5G車聯網後，仍有基礎建設如基地台和路側設施(RSU)、成本、車輛設計、測試認證等大量現實條件待克服。由於新冠肺炎疫情至今仍未受到有效的抑制，預估2020年全球汽車銷售量會大幅下滑20.6%；於此同時，市場期望的5G車聯網與其隨之而來的新興應用，將成為產業復甦的動力。

(工商 )