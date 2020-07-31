佶霖也會利用暑假，回家扶中心陪學童暑期課輔，也發揮所長，為孩子們帶來實驗課，從做椪餅到樹葉書籤等等，讓孩子們感到新奇。（彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真）

來自彰化溪州23歲的謝佶霖，從小父母離異，與媽媽相依為命，因媽媽長期洗腎無工作能力，因此受彰化家扶經濟上等協助，儘管出身困苦，但受到家扶與學校老師影響，讓從小立志當老師的他，更加倍努力學習，去年他從彰師大畢業，成為班上首位考上教師聯招的「老師」，今年將到台東體中任教，展開其不凡的人生。

佶霖在高中之前，母子倆依賴家扶、低收補助及母親殘障補助等過活，每天省吃儉用，在求學期間都未曾補習，勤學的他高中畢業以優異成績考上師範大學，為了不增加母親負擔，他一周兼任三份家教，半工半讀扛起學費與生活費，希望能靠自己的力量，翻轉人生。

謝佶霖說，小時候因家裡狀況常讓他感到自卑，但因為有媽媽、老師、社工、家扶中心等在旁守護他，讓他感受到滿滿的愛，因此他更堅信自己能做到，去年畢業後回到母校彰中實習，利用半年準備教師甄試，也順論讓他考上。

「還是掛念媽媽」謝佶霖也說，因為他剛到台東，等開學穩定過後，想將媽媽接到台東來，畢竟放媽媽獨自在彰化老家他也不放心，但如果媽媽不願意，將來如果有機會能返鄉服務，他也不排斥，未來除了傳遞知識與科普教育外，也希望能將自己所接收的愛，持續延續下去。

家扶中心社工員何婉琦表示，佶霖的故事讓家扶社工都感到與有榮焉，而佶霖也不忘本，大學期間都會回家扶中心陪學童暑期課輔，也發揮所長，為孩子們帶來實驗課，從做椪餅到樹葉書籤等等，讓孩子們感到新奇，也希望用「大學長」的故事，激發更多家扶孩子，逆轉人生的篇章。

(中時 )