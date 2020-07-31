新冠肺炎疫情持續升溫，目前為止，全球已逾1700萬人確診、超過67萬人染疫死亡。聯合國世界衛生組織秘書長譚塞德示警，暑假期間年輕人太過鬆懈，頻開派對狂歡，以致新冠疫情飆升。對此，急診醫陳志金直批，別只說年經人，特別是世衛領導者更不該嘴砲，甩鍋自身該負的防疫責任。

陳志金今(31)日在臉書上貼文說，WHO昨向全球示警，暑假到了，因為年輕人鬆懈狂歡，頻開夏日派對，致使疫情加劇，部份國家病例因此再度激增。

陳志金認為，世衛不應該只說年輕人，也請這些年長者不要忘記責任，包括世衛的嘴砲領導者，以及某些國家的任性領導者。

世衛將防疫破口直指年輕人，甩鍋意味十足。網友在底下留言說，「出了事就怪年輕人…」、「WHO有何資格怪年輕人，世界變得這樣幾乎停擺，始作俑者就是你們這些無作為組織和某強國。」、「COVID－19戰略宣傳部又出來嘴了」、「任性的不只年輕人，不了解疾病嚴重性的人都有責任」、「各國領導人的『不信任公衛專業、急著推動旅遊』，都沒半點責任似的」。

(中時新聞網)