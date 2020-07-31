台北地檢署31日大規模搜索立法院立委研究室，並指揮法務部調查局北部地區機動工作站，前往立法委員陳超明位在苗栗縣竹南鎮的戶籍地、服務處搜索，再直接將他帶回協助調查。

台北地檢署指揮法務部調查局北部地區機動工作站31日上午近7時許，持索票前往陳超明戶籍地的社區大樓，但因目前住家為陳超明兒子居住，經聯繫後，陳超明服務處顧問何文德與陳超明先後到場了解。

隨後陳超明與調查局幹員再前往服務處，調查局搜查近1個半小時後離去，大動作搜索也引發地方議論，最後陳超明則被帶回北機站協助調查。

(中時 )