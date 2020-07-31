展期長達3個月的台南安平虎鯨「亮晶鯨ORCA GO！」夏日嘉年華，被民眾投訴公安出問題，台南市議員林易瑩、穎艾達利31日舉行記者會時，提出勞資工作關係及現場公共安全等多項問題，批評市府不將水上活動安全當一回事，讓參與活動的民眾必須自行承擔意外風險。文化局回應說，經查承包商的確有部分缺失，除要求立即改善外，對方也保證相關情事不再發生。

安平虎鯨活動為依法公開招標委外辦理，屬公私協力投資合作模式。暑假活動開始後，該局每天都安排有巡查人員至現場督導稽核，一發現相關缺失就立即要求承商改善，廠商也積極配合、陸續改善中。後續將持續嚴格督導廠商，以確保活動公安，讓員工放心、遊客安心。

林易瑩表示，近日接獲內部離職員工投訴，指活動主辦單位與聘用的工讀生曾發生多起勞資糾紛；主辦單位為降低開銷成本，甚至大量削減人力，減少救生員、醫護團隊出勤，導致水上活動場域衍生出安全疑慮。

該名離職員工還投訴說，他於7月11日上工，工作至7月18日離職，期間曾於16日水中打撈作業時，腳底不慎誤劃暗礁導致受傷，卻被公司以態度不佳為由，要求其離職。

另外，活動開幕後，水上活動場域的救生員人力嚴重不足，開幕幾天全場只有1人值班，根本不足以負擔偌大的水上場域，負責人還讓沒有持有證照的工讀生充當救生員暫時頂替，更要求救生員於值勤時支援額外雜務，絲毫不把水上活動的安全性當一回事，除要求市府督促改善外，未來也應上緊發條，避免發生意外。

文化局指出，有關雇主未保勞保、公傷未獲得妥善治療及醫療安全設備不足等爭議，經查證後得知，承包商確有部分缺失疏忽之處，廠商雖依法提供勞保投保，但加保日期確有延遲疏漏情事，所幸承商所投保的僱主意外責任險及時有效，員工受傷可辦理出險賠償給付，依法並得請公傷假。

至於此案衍生的工作時數、解聘爭議，以及現場醫療救護、救生人員設備等問題，文化局及市府相關主管機關已要求廠商全面改善，將全力確保受雇勞工勞動權益和水域遊客安全。

文化局強調，此次安平虎鯨活動係依法公開招標委外辦理，90％以上經費由承辦廠商出資，屬公私協力投資合作模式。暑假活動開始後，文化局每天也都安排巡查人員到現場督導稽核，一發現相關缺失就立即函請承包商改善，對方也積極配合、陸續改善中。後續文化局將依此案契約及相關規定辦理管理督導工作，持續嚴格督導廠商，確保活動公安，讓員工放心、遊客安心。

(中時 )