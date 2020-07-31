前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。對此，知名主持人鄭弘儀表示，他訪問李登輝時，曾問總統任內最困難的工作之一是什麼？李當時回應，處理前行政院長郝柏村。如今隨著兩人的過世，這段主流和非主流政爭也將成為過往的歷史。

鄭弘儀在政論節目《鄭知道了》上表示，他曾訪問過李登輝，詢問12年總統任內最困難的工作是什麼？李登輝回答，就是處理郝柏村。

郝柏村1919年8月8日出生，1949年隨軍來台，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。1958年八二三砲戰時，在金門擔任陸軍第九師少將師長，戍守金門有功。郝伯村於2020年3月過世，享嵩壽102歲。

說起李登輝和郝柏村的恩怨情仇，最廣為人知就是主流與非主流之爭。但兩人起爭端的導火線則是在1989年。《中國時報》報導，原本參謀總長一任兩年，但郝柏村卻連任8年，這讓李登輝坐立難安。年底，李登輝任命郝為國防部長，卻引來郝的抗拒，蔣宋美齡此時再度插手，要李登輝絕不能換郝，但李登輝不予採納，從此種下李、郝兩人後來十年的敵對宿命。

1990年2月李登輝競選連任，副手之爭成為引爆點。李登輝屬意安靜無聲的總統府秘書長李元簇，黨內卻有不同聲音，特別是當時的行政院長李煥，認為李登輝一意孤行，於是在國民黨臨中全會上發難，要求以秘密投票而非起立鼓掌方式通過人選，雙方人馬連夜串連動員，情治單位甚至介入監聽，最後李登輝慘勝，李元簇成為國民黨提名的副總統，這一役也打響「兩宋一蘇」名號，宋楚瑜、宋心濂、蘇志誠一戰成名。

非主流派落敗後並不死心，軍系國大緊咬不放，推出林洋港、蔣緯國的林蔣配與國民黨提名的雙李配抗衡。當年正副總統仍是由國大代表選舉產生，由於國會尚未全面改選，老國大占絕大多數，其中軍系實力尤其驚人。軍系串連力挺的林蔣配聲勢水漲船高，給予雙李配極大壓力，李登輝的王座眼看不保。

李登輝是第一位台籍總統，擁有一定的民間聲望，林蔣配的節節進逼在民間造成極大反彈，外省人欺侮台灣人的耳語不斷，加上國大長年未改選向為人所詬病，大學生群起反彈，中正紀念堂的野百合學運有如大火燎原，民間挺李聲浪高漲，林蔣配淪為強弩之末，最後由八大老出面化解，李登輝順利當選總統。並提名郝柏村擔任行政院長，取代李煥。有效造成非主流派分裂。

憑藉實力坐上總統大位的李登輝，不再處於被動防衛，開始以敵制敵：大膽任用郝柏村為閣揆，「李下郝上」瓦解了非主流結盟，同時藉此削弱郝的兵權。3年後，郝柏村召開軍事會議，消息被人透露給民進黨立委，立委質疑違背憲政體制並串聯倒閣，李登輝於是以內閣總辭為由順水推舟換下郝柏村，連戰接任，非主流勢力幾近瓦解。

(中時新聞網)