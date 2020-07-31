新冠疫苗成為駭客狙擊對象！外媒報導，長期追蹤大陸駭客的美國國安官員透露，大陸駭客已開始鎖定美國主要新冠疫苗研發公司如Modern等為攻擊目標，並已試圖竊取有價值的新冠病毒相關數據。

《路透》指出，上周美國司法部對兩名大陸李姓和董姓公民提出11項訴訟，指控他們10多年前就開始對世界各國的生技公司進行駭客攻擊，並竊取大量的商業機密及相關研究數據。起訴書稱，這兩名被告在最近對三個參與新冠疫苗研究的美國公司發動攻擊，早在一月中，新冠疫情開始受到關注時，這些駭客就開始「進行了偵察」，探詢是否存在網路安全漏洞，伺機竊取疫苗研究資料。

總部位於麻州的Moderna今年1月宣布成為研發新冠疫苗候選名單內，是最早進行疫苗研發的大公司之一，公司研發的疫苗在7月27日進入臨床實驗的最後階段。

Moderna向《路透》證實，曾與美國聯邦調查局（FBI）接觸，並瞭解到上周起訴書中提及的駭客組織涉嫌進行的「資訊偵察活動」。目前陸方還沒有對此報導作出回應，大陸外交部發言人一貫表示，大陸一直是網絡資訊盜竊和襲擊的主要受害者，並說陸方堅決反對並打擊駭客行動。

(中時新聞網)