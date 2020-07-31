兼具防洪休閒功能，安順寮排水滯洪池提早完工。（劉秀芬攝）

兼具防洪休閒功能，安順寮排水滯洪池提早完工。（劉秀芬攝）

兼具防洪休閒功能，安順寮排水滯洪池提早完工。（劉秀芬攝）

兼具防洪休閒功能，安順寮排水滯洪池提早完工，台南市長黃偉哲31日前往視察。（劉秀芬攝）

為解決台南安定中榮、港口及港南里等地水患，經濟部水利署第六河川局前年啟動興建安順寮排水滯洪池工程，17日提早完工，該滯洪池是台南第二大滯洪池，可增加88萬立方公尺的滯洪量，環池步道植樹綠化，滯洪池可見野鳥、野鴨覓食，生態豐富，是當地新休憩景點。

颱風季節來臨，以往安定區中榮里、港口里與港南里因地勢低窪，水患頻傳，台南市長黃偉哲今（31）日視察提早完工的安定區安順寮滯洪池工程，感謝經濟部水利署第六河川局及施工單位的辛勞，也期待一系列的治水措施可以降低當地積淹水情形。

台南市長黃偉哲31日前往視察安順寮滯洪池工程，他表示，安順寮排水整治攸關安定地區及南科園區周邊排水安全，感謝水利署六河局不僅是如期如質地完工，而且是提早完工，超前推進安順寮排水整治期程，讓今年汛期開始的時候就有安順寮滯洪池可降低強降雨災害，提升安定區的防洪能力。

目前安順寮排水護岸皆已達10年重現期距及25年不溢堤保護標準，沿線7座梁底過低之橋梁皆已由市府各權管單位辦理改建中。水利局表示，原本滯洪池預定於今年7月底完工，在經濟部水利署第六河川局極力趕工下已於7月17日完成。

水利局長韓榮華表示，滯洪池面積約33.5公頃，可增加至少88萬立方公尺之滯洪量，環池步道周圍樹木為原地保留，符合生態綠能永續發展；出流閘門外牆也繪製安定三寶胡麻、無患子、蘆筍，融入當地特色，營造環境新亮點；未來也將研議辦理增設相關綠能設施，達成環境永續的目標。

今日視察工程，黃偉哲也化身為安定農特產的最佳推銷員，介紹安定三寶：新鮮蘆筍、胡麻油及無患子相關商品，歡迎大家來安定、支持在地農特產。

在地的里長今天也前往參加活動，並希望多增加照明設備、公廁及維護人力，護欄也需要加密，以免兒童不小心從縫隙掉入池中。

(中時 )