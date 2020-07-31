櫃檯買賣中心將辦理7場「櫃買市場業績發表會」，各場主題依序為「富櫃200(一)」、「櫃買亮點」、「智慧生活」、「生技醫療」、「富櫃200(二)」、「櫃買特色」及「富櫃200(三)」等。

櫃買中心表示，配合109年第2季上櫃公司財務報告公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心將自8月18日起辦理7場「櫃買市場業績發表會」。

為突顯櫃買市場特色及產業聚落，且強化投資人對富櫃200指數的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200(一)」、「櫃買亮點」、「智慧生活」、「生技醫療」、「富櫃200(二)」、「櫃買特色」及「富櫃200(三)」等，邀請公司包含：智冠(5478)、力致(3483)、亞泰(4974)、聯亞(3081)、生展(8279)、桂盟(5306)、IET-KY(4971)、新鼎(5209)、倉和(6538)、大樹(6469)、醫揚(6569)、大江(8436)、穩懋(3105)、信昌電(6173)、良維(6290)、桓達(4549)、元大期(6023)、岳豐(6220)、博大(8109)、力旺(3529)及金可-KY(8406)。

櫃買中心表示，7場「櫃買市場業績發表會」日期分別為8月18日、19日、20日、24日、25日、27日及28日，除8月19日在台南晶英酒店(與億載會共同舉辦)、8月28日在台中裕元花園酒店舉辦並開放投資人參與外，其餘場次均採線上直播方式進行，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

(時報資訊)