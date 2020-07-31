前總統李登輝昨晚去世，生前他曾一度希望成立「李登輝總統圖書館」，但後來有名嘴認為過程中有「圖利」之嫌，為避免爭議，李登輝親自喊停，直到他去世都未能成立。

李登輝卸任總統後經友人勸說，開始思考成立「李登輝總統圖書館」，藉此保存文物並讓民眾了解其治國主張，2013年李登輝基金會與新北市政府溝通，達成默契，將在淡水承租土地建館。

不料消息曝光後，卻遭名嘴質疑興建該館期間每年僅象徵性的收1元地租金，有圖利李登輝之嫌，為此李登輝基金會發表聲明，強調為使民眾了解民選總統任內之施政並保存及利用其相關文物，美國、韓國、澳大利亞及德國等國家均設立總統圖書館，我國於2004年1月亦通過「總統副總統文物管理條例」，希望建立總統文物之管理利用制度。2005年以國史館為中心之相關政府部門，與李登輝基金會前身之群策會商討籌設李登輝總統圖書館，以政府提供土地、民間興建、政府與民間共同經營之模式進行，後來基金會暫停推動。

而自2011年，李登輝基金會繼續推動設立總統圖書館，以保存展示我國從威權轉型至民主的重要歷程，使民眾從過往的歷史中汲取經驗創造未來，並以此作為民主教育之場所，其意義絕不同於以往對個人崇拜的廟堂。因鑑於淡水乃李登輝前總統之故鄉，遂於2013年1月依據促參法向新北市政府提出自辦BOT案，希望在淡海新市鎮公七土地籌建李登輝總統圖書館，以促進公共利益。

基金會表示，籌建總統圖書館一事，於2013年3月經媒體披露後，社會各界均樂觀其成。唯近來社會輿論對於BOT案多所爭議，將本案有益於社會大眾之文教設施投資案，誤導為政治利益，已失去為公眾謀利之初衷，對推動促參案為市民謀福利之新北市政府亦不公平。

因此，李登輝基金會董事會決議中止李登輝總統圖書館BOT案之進行。李登輝本人認為：「民主無須紀念，只須使其永久流傳」，總統圖書館可否建成，不必強求；李登輝基金會將另謀其他方式籌設圖書館。但直到李登輝過世，都沒有建立「李登輝總統圖書館」。

(中時 )