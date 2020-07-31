台股開低震盪，台積電(2330)壓回震盪，指數早盤一度跌破12700點大關卡，隨後盤中震盪跌幅收斂，午盤後更回到平盤，隨後在聯發科(2454)翻紅下，指數還挑戰翻紅，惟台積電、友達(2409)、聯電(2303)、群創(3481)以及多檔大型金控股在最後一盤遭賣單調節，摜壓大盤指數達50點之多，終場台股收跌58.12點、報在12664.8點、成交量2078.36億元；台股周線7連紅、本周漲360點；台股月線收紅、7月台股大漲1043點、連4個月走揚，目前各國政府積極撒錢，市場資金未有退潮疑慮，美股進入重點財報周，短線台股多頭格局不變。

權值股方面，護國神山台積電今多方無力，整場均在跌幅1%附近震盪，終場收跌1.96%、報在425.5元，台積電走弱下，資金流向其他權值股及題材個股，鴻海(2317)開高震盪，上漲逾1.5%，股王大立光(3008)持穩逾盤上震盪小漲，光寶科(2301)預估第三季將維持第二季水準，尾盤一度估上漲停50.2元，面板雙虎友達收漲2%，群創尾盤遭賣盤調節，壓低翻黑、跌幅約0.3%，TPK-KY(3673)則是早盤後一路鎖死漲停，聯電收漲0.68%、南亞科(2408)上揚0.6%。

聯發科今日法說即將登場，傳出第三季獲華為大單，營運持續看俏，尾盤拉高，收漲逾2.6%，目前市場靜候下午法說會，其餘IC設計股亦有多檔強勢指標，譜瑞-KY(4966)第二季獲利創歷史新高，外資調升目標價到1400元，今鎖住漲停價1275元，聯詠(3034)則因LDDI本季價格回穩，今股價衝高，一度站上300元大關，尾盤漲幅略為收斂，終場收漲3.76%、報在290元。

傳產股方面，自行車產業鏈巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306)等三雄，股價同步上漲，其中，桂盟量價齊揚、盤中最高漲幅達7%、終場收漲約5.5%，航運股華航(2610)、長榮航(2618)分別大漲2.7%、1.8%。

分析師表示，近期美國多家科技公司公布財報，大多優於預期，顯現疫情對傳產內需衝擊較大，對科技公司影響不大，台股與美國科技半導體族群息息相關，科技公司財報利多，有利台股攻高，在資金尚未退潮之下，回檔仍是偏多操作，後續宜持續關注下周7月營收公布、重要個股財報，以及美國新一輪的紓困法案在國會中進度，同時關注美中關係，類股上可留意半導體相關、IC設計、5G、蘋概等族群。

(時報資訊)