悠遊付新增支付工具了！除了現行透過銀行帳戶或悠遊付帳戶內餘額付款之外，即日起開放綁定信用卡付款，消費者使用悠遊付消費將更加便利。

悠遊付自3月23日開放全面註冊以來，用戶數已達40萬。即日起宣布，開放綁定信用卡支付，提供銀行帳戶連結扣款或直接從悠遊付帳戶扣款以外的新選擇，消費者僅須在「支付工具管理」中新增信用卡，並輸入卡號等相關資訊、通過身分驗證後，即可選擇以信用卡扣款進行消費。

只要將悠遊付APP更新至最新版本，即可綁定信用卡，且自8月15日起至10月14日止，活動期間內使用悠遊付綁定信用卡扣款，單筆消費滿新台幣200元即回饋20元悠遊付儲值金，活動期間每帳戶最高回饋100元，回饋限量10萬份。若是綁定指定信用卡，銀行業者還有加碼活動，依各銀行方案不同，再加碼回饋刷卡金(見下表)，消費者可先準備好手上的信用卡或申請好信用卡，待活動時間起跑時立馬搶回饋。

不過，悠遊卡公司提醒，悠遊付信用卡扣款暫不支援生活繳費(台北市停車費、自來水費、聯合醫院醫療費、學雜費)、嗶乘車、購買1,280公共運輸定期票及部分線上通路，部分悠遊付合作商家也不接受信用卡付款，消費者在使用前，需留意商家相關規定。

(科技)