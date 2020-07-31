台股權王台積電受制在美掛牌ADR，周四於美股大跌，致周五甫開市即重挫8元開出，盤中雖一度反彈至432元，但始終無法翻正，終場還被部分法人甩尾，使台股跟著由紅翻黑，加權股價指數收報12664.8點，下挫58.12點，跌幅0.46%，成交2078.37億元。

不過，與6月底的加權指數係11621點比較，則7月的月線係拉出長紅榮景，單月大漲1043點，而且大盤還一度在7/28盤中寫下13031點的歷史高點，並在7/30以12722的收盤指數，改寫歷來收盤新頁。

台積電在周五雖演出疲軟，終場還跌破5日線，事實上，可化解短線技術指標包括RSI與KD值的過熱疑慮，以該股季線329元、月線377元仍遠拋在腦後觀察，台積本波自7/28歷史新高466元拉回以來，仍屬強勢整理架構，在中多基本面普被法人認同下，逢低布局的大波段行情，值持續追蹤。

另外，台積電短線休息，並不影響半導體族群的多頭走勢，例如IC設的譜瑞-KY今亮燈漲停，且祥碩、聯發科等也都大漲，而封測老大日月光投控，與台廠晶圓代工二哥聯電，也在上下震盪後力守榮面，顯示類股短中期輪動格局未變，後市仍審慎樂觀。

今權值股除台積弱勢外，國泰金、富邦金、中鋼、中信金、廣達、台化、南亞、群創、台泥、亞泥、統一、遠東新、長榮與第一金等，也表現不振；但中華電、鴻海、南亞科、仁寶、友達、長榮航、華航、日月光投控、聯電、聯發科、台塑化、台玻、和碩及台達電等，則力挺多方。

店頭市場方面，受惠中天、合一與杏國等股強勢漲停，仍帶動生技類股指數強彈，加上電子、紡纖、鋼鐵、電機、營建、航運及觀光等族群也都站在多方，僅化學類股拉回整理，使勢開高走高，欲小不易，終場指數收漲0.92%，報163.21點，成交501.04億元。

業內人士指出，台股周五雖收黑，並未影響中多格局，而且上市、櫃股票的上漲家數，明顯優於下跌股票，顯示人氣、資金匯聚不散，加上全球新冠疫情仍嚴峻，國安基金等國家隊逢低護持台股意願仍濃厚，使大盤中多行情值持續追蹤，而個股依題材領先盤勢發展仍係大盤特色。

(工商 )