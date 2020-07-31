法國Q2經濟衰退13.8％ 減幅較市場預期溫和 14:252020/07/31 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國統計局（INSEE）31日（周五）公布，由於該國為防止疫情擴散而實施的全國封鎖措施，使得第二季經濟衰退13.8％，其中家庭消費、企業投資、貿易數據全皆大幅萎縮。 不過第二季國內生產毛額（GDP）季減幅度比先前預期緩和。INSEE本月稍早預估第二季GDP銳減17％，路透調查分析師看法預估衰退15.3％。 同樣受到新冠肺炎疫情衝擊，德國日前公布第二季GDP萎縮10.1％。 (工商 ) #全國 #第二季 #GDP #法國 #經濟衰退 也許您會感興趣 財經熱門新聞 李登輝「戒急用忍」！25年後今天 台積電、聯電兩樣情 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 高通華為大和解 5G響叮噹 - 財經要聞 - 工商時報 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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