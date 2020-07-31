法國統計局（INSEE）31日（周五）公布，由於該國為防止疫情擴散而實施的全國封鎖措施，使得第二季經濟衰退13.8％，其中家庭消費、企業投資、貿易數據全皆大幅萎縮。

不過第二季國內生產毛額（GDP）季減幅度比先前預期緩和。INSEE本月稍早預估第二季GDP銳減17％，路透調查分析師看法預估衰退15.3％。

同樣受到新冠肺炎疫情衝擊，德國日前公布第二季GDP萎縮10.1％。

(工商 )