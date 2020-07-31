疫情洗劫下 陸這個產業雨後春筍冒出2.2萬家 14:252020/07/31 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／pixabay） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券e報報導，最新工商登記顯示，大陸2020年上半年新增遊戲企業超2.2萬家。其中，4月是新增遊戲相關企業最多的月份，共成立5,628家企業，月增60.02％。另外，廣東、江蘇、山東是新增企業數排名前三的省份，共新增超9千家企業。 天眼查專業版數據顯示，大陸目前共有超25萬家企業名稱、經營範圍或品牌名稱含「遊戲」，且企業狀態為在業、存續、遷入、遷出的遊戲相關企業。 更多 CTWANT 報導 當年《公司法》突修「SOGO條款」 6立委被搜出至少700萬賄款 景甜自爆黑歷史！ 認整容「慘變悲傷蛙」：把自己整慘了 (中時新聞網) #遊戲 #萬家 #新增 #大陸 #春筍 也許您會感興趣 財經熱門新聞 李登輝「戒急用忍」！25年後今天 台積電、聯電兩樣情 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 高通華為大和解 5G響叮噹 - 財經要聞 - 工商時報 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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