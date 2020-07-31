《極限挑戰》導演嚴敏祝小豬生日快樂。（圖／翻攝自微博）

羅志祥（小豬）今年4月被舊愛周揚青爆出「多人運動」等醜聞，讓他原本手上兩個節目《創造營2020》、《極限挑戰》都紛紛取消通告。30日他過41歲生日，過去藝人好友們發祝福的盛況不再，《極限挑戰》的導演則是在一片安靜中開腔，讚小豬是：「最優秀的合作者」。

周揚青日前發聲，再度駁斥與羅志祥復合的傳聞，單身後首度過生日的小豬則有街舞博主好友仙人貝卡的祝福，不少死忠粉絲也不畏風雨留言祝賀小豬，見此，小豬昨晚感動回應：「謝謝大家，我都有看到！也祝福你們一切都好，都順心平安」。

今凌晨《極限挑戰》導演嚴敏也打破沉默，說：「你是導演心目中最優秀的合作者，製片人眼裡最敬業的綜藝人，從開始到現在，始終如此。對我而言，這已經足夠。祝你昨天生日快樂，永遠讓自己快樂」，不離不棄的態度有望再度合作，粉絲也說：「對小豬的態度先不論，哥你真的夠義氣！」、「謝謝嚴導的肯定」。

(中時新聞網)