原本這幾天各自有賽程的洋基與金鶯，因為馬林魚新冠疫情而提前對上，洋基31日靠著渥特(Luke Voit)的滿貫轟與當家猛將「法官」賈吉(Aaron Judge)的逆轉3分炮，以8-6擊敗金鶯，寫下對戰2連勝。

金鶯左投米恩斯(John Means)控球不穩，首局上連續觸身球與四壞保送，還把洋基托瑞斯(Gleyber Torres)砸傷退場。「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)打回1分之後，渥特滿壘時上場，把一顆進壘的變速球轟到中外野，滿貫全壘打！

洋基取得5分領先，但左投傑哈普(J.A. Happ)表現不佳，挨了金鶯兩支兩分炮提前退場。金鶯全場3支兩分炮取得6分，反以6比5領先洋基。9局上洋基攻占一二壘，賈吉在1好3壞時獲得一顆偏高進壘的速球，拉打成左外野3分炮，這一擊成功打敗了金鶯。

史坦頓繳出3安猛打賞，打擊率0.500，攻擊指數是可怕的1.600，有球迷已經在預測今年又是他的MVP球季了。史坦頓是2017年國聯MVP。洋基接下來跳過費城人，8月1日將與紅襪展開3連戰。

(中時新聞網)