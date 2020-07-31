金門縣長楊鎮浯（左二）與郵輪遊客相互比讚打氣。（李金生攝）

郵輪遊客為2月10日起因疫情停航的「小三通」碼頭，再帶來人潮湧現的熱鬧氣氛。（李金生攝）

郵輪遊客為2月10日起因疫情停航的「小三通」碼頭，再帶來人潮湧現的熱鬧氣氛。（李金生攝）

郵輪遊客與金門觀光小天使水獺「阿特」開心合影。（李金生攝）

金門縣府觀光處安排傳統藝陣「公背婆」在水頭碼頭迎賓。（李金生攝）

金門觀光持續發燒，各地景點湧現人潮。（李金生攝）

金門著名景點莒光樓，整天遊客絡繹不絕。（李金生攝）

水頭碼頭再現車潮，排滿接客的遊覽車。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯（中）強調，縣府團隊下半年要全力衝觀光。（李金生攝）

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今（31）日搭載1022人抵金，縣府以傳統藝陣迎接來自海上的遊客，紅男綠女穿梭各地景點，也為2月10日起因疫情停航的「小三通」碼頭，再帶來人潮湧現的熱鬧氣氛。

不少走「小三通」驗照櫃台，體驗通關程序的旅客，一拿到蓋上「入境」戳章的景點明信片，就開心表示好像在護照蓋章一樣，果然很有出國的fu，回去要與親友分享搭郵輪跳島遊的樂趣，有機會也很想再來一趟。

這個讓水頭通關大樓再現人氣，港區排滿遊覽車和計程車的郵輪航次是〈金馬澎3離島5日遊〉，7月29日搭載1022名旅客從基隆出發，30日抵澎湖，今（31）日上午到金門有939人下船旅遊，下午3時後遊客陸續回郵輪，晚上6時啟航往馬祖，8月2日再返回基隆港。

「探索夢號」由德國建造，排水量7萬5338噸，長度268公尺，寬度32公尺，甲板層數13層，客房數量928間，載客量2800人。上午7：30下錨在翟山外海，吸引很多民眾到塔山觀賞、拍照。

縣府觀光處特地安排「小三通」客輪接駁遊客上岸，每趟次可載運300人，航程只要8分鐘，僅需4趟次就完成載送，比用小船接駁大幅減短17分鐘，讓遊客大大稱讚。

上岸旅客有團體遊、自由行，走訪翟山坑道、水頭聚落、莒光樓、清總兵署、邱良功母節孝坊、獅山炮陣地、陳景蘭洋樓、金門酒廠等風景名勝，也有相揪到特產專賣店、昇恆昌免稅店，享受類出國的購物樂趣。

水頭碼頭有公背婆迎賓外，觀光處還安排曾獲〈世界金氏紀錄〉認證的迷你版人力扛「蜈蚣座」讓登島遊客體驗，在陽光、綠野、古厝和戰地史蹟外，留下十分金門的人文印象。

也搭乘郵輪海上首遊的金門縣長楊鎮浯表示，在經歷上半年的防疫之後，下半年要來全力衝觀光，期待每趟次可帶來1000名旅客的郵輪，提供不一樣的觀光選擇，也讓金門遊更加多采多姿。

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(中時 )