嘉義縣中埔鄉31日中午12點多發生貨車撞電動機車的車禍，一名16歲少女騎乘電動機車，行經中山路5段時與一輛貨車相撞，消防人員到場時，16歲駕駛當場沒有生命跡象，電動機車後座12歲女乘客手部有撕裂傷，2人皆送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，事故原因正由警方調查釐清。

(中時 )