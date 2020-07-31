16歲少女騎電動機車與貨車相撞 當場無生命跡象 14:302020/07/31 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣中埔鄉31日中午12點多發生貨車撞電動機車的車禍，16歲機車女駕駛當場沒有生命跡象。（嘉義縣消防隊提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣中埔鄉31日中午12點多發生貨車撞電動機車的車禍，一名16歲少女騎乘電動機車，行經中山路5段時與一輛貨車相撞，消防人員到場時，16歲駕駛當場沒有生命跡象，電動機車後座12歲女乘客手部有撕裂傷，2人皆送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，事故原因正由警方調查釐清。 (中時 ) #電動機車 #電動機 #貨車 #16 #生命 也許您會感興趣 社會熱門新聞 立委涉SOGO經營權施壓修法 檢調搜出數百萬現金 - 社會 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 「台中米娜」本人終於曝光 見媒體快閃差點跌倒 - 社會 時力徐永明在內5名跨黨派立委疑集體涉貪 檢調大搜索辦公室 - 社會 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。