媽媽藝術家黃愛淳解說創作。（王志偉攝）

樹上巴吉魯果樹、豐田碧蓮寺都成鄭雅云創作題材。（王志偉攝）

黃愛淳帶著3歲混血女兒踏遍各地。（黃愛淳提供／王志偉花蓮傳真）

媽媽藝術家黃愛淳、喵仔城創辦人鄭雅云，受國藝會補助提供藝術家來到花蓮豐田駐村創作，黃愛淳以《須彌山》系列動畫寫入台灣在地山景風貌，將旅途中看到的景色轉譯成一幅幅詩意風景；鄭雅云則細微觀察記錄地方人文生態，壽豐玉、地風特有麵包樹果實「巴吉魯」都是她入畫題材，盼能為花蓮偏鄉注入藝術種子。

位於花蓮壽豐鄉的志哈克藝術實驗場，是一棟2樓民宅，受國藝會補助提供國內外藝術家到花蓮豐田駐村創作所在。藝術家黃愛淳，因為疫情影響，與身在美國的丈夫分隔兩地，但也利用在台灣的寶貴時間，好好將台灣的風光放到自己目前在花蓮駐村所創作的動畫作品中。

揹著未滿3歲的台灣與烏克蘭混血女寶寶，她說，從女兒一出生未滿三個月就帶著寶寶，用雙腳踏遍世界各角落，她笑說，小小年紀，護照上就蓋滿很多國家的出入境章，希望讓小孩接觸不同世界文化與藝術薰陶。

黃愛淳說，從旅行爬山經驗捕捉各地山景風貌，描繪一系列《須彌山》的作品以及動畫，到花蓮駐村，描繪花蓮豐田的荖腦山，其創作遊走在靜態與動態之間的影像詩。她說，須彌山是佛教裡眾神居住的聖山，也暗喻著人們心靈依歸與人生旅途的巔峰，對於三角形的聖山意象特別有感，就像雙手合起祈禱的三角意象。人生其實有如爬山的歷程，一路上不斷努力往上爬，無論高高低低，種種考驗都是在追求心中那座聖山的巔峰。

師大美術系畢業，英國倫敦大學Goldsmiths碩士的鄭雅云，從事繪畫、插畫、陶藝、設計與教學，於2016年與先生林志修一同創辦喵仔城，分享藝術創作的過程。

她說，來到豐田，豐田是花蓮的日本三大移民村之一，走在豐田的小路，可以發現許多早期殖民的蹤跡，像是神社，石燈，狛犬等。這次的駐村計畫，延續這一兩年對於植物的觀察紀錄，以微觀的方式紀錄花東不同於西部的人文生態。長期以來一直關注植物在環境中與人、空間的關係，人、植物、空間又是如何相應影響與交流。創作的圖像中，把環境當作器物，加上當地生長的植物。像是把豐田玉當器物，在日據時期為了產業發展種植菸草、芭蕉與稻穗，麵包樹象徵阿美族的精神寄託等等都將之入畫，細細品味小村落。

8月1日晚上六點半她們將在花蓮市車站前洄瀾窩國際青年旅社舉辦作品座談會，一同發表《凝結與流動之間的沿途風景》的創作觀點，聆聽兩位熱愛旅行的藝術家的創作的感動。

(中時 )