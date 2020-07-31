美國四大科技股業績意外強勁，周四盤後股價齊揚，帶動隔夜美股期貨走高，惟上漲力道明顯受抑，因美國第二季經濟表現史上最慘，加上美國近來新冠肺炎確診數持續升高，導致就業復甦出現轉弱跡象。

目前道瓊指數期貨微與標普500指數期貨微幅上揚，那斯達克100指數期貨相對強勁，目前漲逾0.6%。

美國商務部公布第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達32.9%，即使略好於市場預期，但仍創下史上最嚴重的衰退。

美國勞工部公布，上周（截至7月25日）初領失業救濟金人數增加1.2萬人，為143.4萬人，雖少於市場預估的151萬人，但為連續第二周增加，顯示隨著國內疫情持續升高，美國經濟復甦前景恐將受阻。

蘋果上季業績大噴發，整體營收成長11%，為596.9億美元，遠優於市場預估的522.5億美元，並創下歷來同期新高。此外，蘋果宣布將實施1拆為4的股票分割計畫，受此激勵，蘋果周四盤後股價大漲6.44%，報409.55美元。另外三大科技巨頭亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與臉書上季業績表現均意外強勁，盤後股價亦同步走高。

(時報資訊)