下周國際新聞事件
08/03 周一 日本第一季GDP/資本支出/物價指數/民間消費終值
日本Jibun銀行七月製造業PMI終值
南韓七月Markit製造業PMI
德國/歐元區七月Markit製造業PMI終值
美國七月Markit製造業PMI終值
美國七月ISM製造業價格/新訂單/就業PMI
美國六月營建支出
業績報告：匯豐、NTT docomo
08/04 周二 南韓七月通膨率
日本七月東京消費者物價
美國七月交通工具總銷售
澳洲央行利率決議
加拿大七月Markit製造業PMI
美國七月ISM紐約商業指數
美國六月工廠訂單
業績報告：軟銀、迪士尼
08/05 周三 API原油庫存報告
日本七月Jibun銀行服務業/綜合PMI終值
新加坡七月Markit PMI
印尼第二季GDP
歐元區/德國七月Markit服務業/綜合PMI終值
歐元區/法國六月零售銷售
美國MBA抵押貸款申請
美國七月ADP就業報告
美國六月貿易收支
美國七月Markit服務業/綜合PMI終值
美國七月ISM非製造業商業活動/物價/新訂單/就業
EIA原油/汽油/佳興原油/餾分油報告
業績報告：Fitbit、本田、夏普、東芝、BMW
08/06 周四 巴西央行利率決議
菲律賓第二季GDP
德國六月工廠訂單
英國央行利率決議
印度央行利率決議
美國七月Challenger企業裁員
美國(初次)請領失業救濟
業績報告：愛迪達、豐田、T-Mobile、任天堂、摩托羅拉、西門子
08/07 周五 日本六月家戶支出/企業平均現金收入
澳洲央行貨幣政策
德國六月貿易收支
美國七月非農/製造業就業
美國七月失業率
(時報資訊)
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