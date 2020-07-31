下周國際新聞事件

08/03　周一 日本第一季GDP/資本支出/物價指數/民間消費終值

日本Jibun銀行七月製造業PMI終值

南韓七月Markit製造業PMI

德國/歐元區七月Markit製造業PMI終值

美國七月Markit製造業PMI終值

美國七月ISM製造業價格/新訂單/就業PMI

美國六月營建支出

業績報告：匯豐、NTT docomo

08/04　周二 南韓七月通膨率

日本七月東京消費者物價

美國七月交通工具總銷售

澳洲央行利率決議

加拿大七月Markit製造業PMI

美國七月ISM紐約商業指數

美國六月工廠訂單

業績報告：軟銀、迪士尼

08/05　周三 API原油庫存報告

日本七月Jibun銀行服務業/綜合PMI終值

新加坡七月Markit PMI

印尼第二季GDP

歐元區/德國七月Markit服務業/綜合PMI終值

歐元區/法國六月零售銷售

美國MBA抵押貸款申請

美國七月ADP就業報告

美國六月貿易收支

美國七月Markit服務業/綜合PMI終值

美國七月ISM非製造業商業活動/物價/新訂單/就業

EIA原油/汽油/佳興原油/餾分油報告

業績報告：Fitbit、本田、夏普、東芝、BMW

08/06　周四 巴西央行利率決議

菲律賓第二季GDP

德國六月工廠訂單

英國央行利率決議

印度央行利率決議

美國七月Challenger企業裁員

美國(初次)請領失業救濟

業績報告：愛迪達、豐田、T-Mobile、任天堂、摩托羅拉、西門子

08/07　周五 日本六月家戶支出/企業平均現金收入

澳洲央行貨幣政策

德國六月貿易收支

美國七月非農/製造業就業

美國七月失業率

(時報資訊)

#美國 #七月 #PMI #終值 #製造業