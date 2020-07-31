改變現狀 印度和陸拚了 喜馬拉雅邊境增兵3.5萬 14:332020/07/31 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著儘早解決邊境緊張的希望轉淡，印度正向喜馬拉雅山區爭議邊境增兵3.5萬。 據印度《商業標準報》（Business Standard）和《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，一位要求匿名的印度高級官員說，這可能改變3,488公里「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）的現狀，並使印度已吃緊的軍費更拮据。 (中時新聞網) #印度 #中國大陸 #邊境衝突 #增兵 #改變現狀 也許您會感興趣 國際熱門新聞 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 未必隨口說說 川普丟「大選延期說」另有目的 - 國際 改變現狀 印度和陸拚了 喜馬拉雅邊境增兵3.5萬 - 時事 慘遭死對頭與同黨痛批 川普改口「沒想要延期大選」 - 國際 疫情續延燒 歐盟開放邊境名單減至11國 台灣仍未納入 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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