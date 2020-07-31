隨著儘早解決邊境緊張的希望轉淡，印度正向喜馬拉雅山區爭議邊境增兵3.5萬。

據印度《商業標準報》（Business Standard）和《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，一位要求匿名的印度高級官員說，這可能改變3,488公里「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）的現狀，並使印度已吃緊的軍費更拮据。

(中時新聞網)