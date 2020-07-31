蘇震清等立法委員及前立委徐永明、陳唐山，涉嫌收受太流公司前董事長李恆隆賄賂，就已經由行政訴訟判決確定的SOGO經營權案，施壓經濟部修正《公司法》第9條規定，也就是俗稱的俗稱「SOGO條款」，台北地檢署31日大動作指揮調查局多個外勤處站，兵分65路全台同步搜索立法院及相關涉案人住處，並約談超過63人，將依貪汙罪嫌偵辦。

據了解，檢調搜索約談的包括立委蘇震清、廖國棟、趙正宇、陳超明，及前立委徐永明、陳唐山；並將6人約談到案，立委助理則有于學洋、丁復華、林家騏、梁文一、林鈺傑等，總共超過63人，並查扣920萬餘元現金。

經濟部原在2002年間根據太流公司的申請，從原本1千萬元的資本額，核准增資到40.1億元，並同意修正章程和變更董事登記。不過，高檢署2010年根據高院有關SOGO疑遭掏空案的判決，認定SOGO控股公司太流增資決議的股東臨時會議紀錄屬偽造的判決，發函經濟部商業司撤銷太流部分公司變更登記，並將增資案撤銷，打回原本1千萬元。

經濟部的決定，讓SOGO後續經營者的持股瞬間變成零，影響到SOGO經營權，因此，遠百提出訴願被駁回後提出行政訴訟。

台北高等行政法院認為，遠百並不是沒有法律上的利害關係，訴願決定就該為實體審理，訴願決定既然未實體審理，且未考量犯罪主體郭明宗不是負責人，及共犯李恆隆、賴永吉刑事判決未確定，則撤銷增資登記的處分就有違誤，訴願決定就該撤銷。

經濟部和本案原本的參加人太設集團章民強、李恆隆、簡敏秋等3人均不服判決，向最高行政法院提出上訴，合議庭維持原審見解，2013年5月駁回上訴確定。

因公司法第9條規範不夠明確，讓SOGO案件因為相關的操作性法律爭議，纏訟多年。2018年公司法大修，前立委陳唐山等人從2013年疑似在李恆隆行賄下修正第9條，將違法事項範圍擴大到只要犯刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定後即可撤銷或廢止違法公司的登記，也就是俗稱的「SOGO條款」。

此外，殯葬業者陳明瀚、鍾克信因在陽明山的土地被畫入第三種一般管制區，無法開發使用，於是透過白手套郭克銘、翁華利向內政委員會立委趙正宇行賄，由趙向營建署施壓變更開發，讓業者可以利用管制區內的土地。

(中時 )