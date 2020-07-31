前總統李登輝昨(30日)晚間7時24分辭世，也讓社會各界對李登輝的歷史定位引起不少討論，有網友就表示，綜觀台灣政壇上，誰是李登輝真正的傳人，並點名檯面上5位政治人物。引起不少網友留言回復。

總統府今天表示，蔡英文總統決定，在台北賓館設置追思會場供民眾悼念，明1日起對外開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。

有網友今在批踢踢論壇以「誰才是李登輝的真正傳人？？」為題，點名5位政治人誰最有可能，並詢問廣大網友。分別是「前副總統連戰」、稱其曾是國民黨內定的李登輝傳人。「前總統陳水扁」稱曾跟李登輝情同父子、在李登輝暗助下首度取得政權，但後來跟李登輝鬧翻，且後期弊案纏身。「前總統馬英九」稱其完成李登輝未盡之國家主體。「前省長宋楚瑜」能力和手腕多承自李登輝衣缽，但也因為太像李，當年被連戰比下去。

最後一位，則是蔡英文，該網友認為，她和李一樣「忍耐而謀定後動，也經歷過艱難的環境，特質相似」。

網友在批踢踢論壇發文。(圖/本報資料照)

不少網友留言認為，承接最多較有可能是「蔡英文」，並提出個人觀察表示，「論台灣政壇忍功 第一老李、第二蔡英文，其他人只能爭第三」、「蔡有李的部分特質 其他應該沾不上邊」、「阿輝伯能放心的交代只有蔡總統了吧，每年都去探望他」。

(中時新聞網)