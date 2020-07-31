推案熱區「新莊副都心」開發至今已有10年時間，無論是生活機能還是公共建設等，目前都已進入成熟期。其中，擁有31,000坪的新北最大百貨「宏匯廣場」於7月31試營運，超過400家品牌進駐，鄰近機場捷運新莊副都心站，促使周邊新建案選擇在這時間點推案，而距離宏匯廣場步行只要10分鐘的新物件「築億築藝」，就位於昌平國小第一排，以及為了堅持光風建築概念，特別邀請英國知名大學進行氣候測試，只為了給予住戶最舒適宜居的住家環境！

「築億築藝」坐落於全台知名雙語小學昌平國小首排/截取自官網

新莊副都心總面積約有100. 28公頃，公共設施用地及商業區就各佔40%，僅20%為住宅區，因此榮華路一段及昌平國小一帶的住宅區就更顯珍貴。由築億建設興建投資的築億築藝，基地就位於榮華路一段、昌平國小第一排。昌平國小優良的教育環境及師資陣容深受家長青睞，可謂名聲良好的明星學校，校區附設非營利幼兒園，國小後方還有吉的堡美語幼兒園，地理環境非常適合小家庭居住，享受9年免接送。

周遭綠覆率更高達50%，鄰近腹地約1.6公頃、副都心最大公園的塭仔底濕地公園，以及願景公園、昌平副都心公園、中港大排等休憩空間也都可以輕鬆到達，打造了健康環境、慢步調的舒壓空間。附近周遭的交通建設也十分便捷，擁有三捷、三高、三快，鄰近的捷運站就有機場捷運副都心站、新北站，以及環狀線幸福站、新莊線頭前庄站；三高則是中山高、汐五高及五楊高架道路；台一線、特1號八里新店線、特2號五股土城線也僅在附近而已，抵達台北市區快速又方便。

鄰近3座高綠覆率公園，生活環境輕鬆又舒壓。/截取自官網

專案經理黃天奇表示，築億築藝為了讓每戶擁有破風效果、克服氣候造成的居住不適感，特別邀請英國雪菲爾大學建築系團隊，測量風環境、日照微氣候，並運用帶有藝術質地的沖孔鋁板、防風植栽、遮陽面板等規劃，打造冬暖夏涼、舒適宜居的自然節能宅；除此之外，採用耐震結構權威、透過國家認證二倍耐震力的Alfa Safe柱中柱，抗震韌性較傳統工法提升近一倍，居住感受安全又穩固。而在建造這棟房子前，他們會思考要如何給予客人最好的體驗，於是決定做到戶戶邊間、一層4戶、衛浴都開窗、後陽台皆有天井通風，這樣的貼心設計在今年5月開放至今已熱銷6成。

建材的部分也十分優秀，採用STUDOR排水通氣防疫系統、當層排氣工法、隔音石膏磚、藍芽門禁系統、日本原裝進口Panasonic全自動智慧馬桶、杜拜八星級酒店同品牌RAK磁磚、德國精品廚具及衛浴、德國木地板；其中，德國IMPULS廚具有多種款式的面才可以任君挑選，民眾可以依照自己的風格及喜愛挑選顏色及質地，打造專屬於自己的獨特廚具風格。另外，值得一提的是，還特別配有專屬私有電動車充電車位，深受喜歡擁有隱私空間車主的青睞。

築億築藝規劃單層四併，總戶數為104純住戶、4戶店面，房型規劃為2房26坪、3房36-38坪，因戶戶邊間設計故通風非常好。樓層規劃則為地上14樓、地下4樓，公設比33.5%，總價帶落在1400~2200萬元。若你習慣大台北生活圈、重視繁華便捷的生活機能，不妨考慮各方面都成熟的新莊副都心，一坪只要4開頭就能享受絕佳的居住體驗！

(中時新聞網)