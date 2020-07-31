富邦悍將今年選秀第一指名張進德，一加入中職立刻成為焦點，今日是他首度對上中信兄弟，是否能延續前3戰都有至少雙安的強打手感？兄弟今日先發投手派出德保拉，他目前取得9連勝，更是投手三冠王，自責分率、勝投、三振都是排行榜第一。

張進德目前出賽3場比賽，分別對上樂天桃猿2場、統一獅1場，每場都至少敲出雙安好表現，打擊率高達5成83，今日不僅對上投手被上壘率最低的兄弟，還要迎戰壓制力最好的洋投德保拉，投打對決很吸睛。

德保拉自今年5月16日以來拿下9連勝，是兄弟能拿下上半季冠軍的最佳推手，本季面對富邦悍將4場先發拿下2勝2敗，敗投集中在今年季初，前2戰交手都投滿6局並在隊友幫助下拿勝，不過上一次對戰是6月16日，相隔一個半月悍將能否有所突破？德保拉要拚本季10連勝。

而富邦悍將則由洋投伍鐸掛帥，他剛從二軍回歸，今年交手兄弟4場拿下1勝2敗，對戰自責分率有5.92不算優異，前一次先發是在二軍對上味全龍，7局僅失1分，是否能為了保住工作繳出好表現，也是各界相當關注的。

(中時 )