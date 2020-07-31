好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）跟布萊德彼特（Brad Pitt），打了3年的官司才正式離婚，但日前卻被拍到小布進入裘莉豪宅香閨，也是分居4年來首度被拍到破冰證據，不過近來卻有自稱好友的人，爆料過去母親擔憂「亂搞男女關係」，竟逼迫她吃避孕藥。

根據《每日郵報》報導，裘莉中學時期的好友爆料她學生時期的過往，當時裘莉家經濟狀況算富裕，不僅會大方借錢給朋友，還會幫助許多無家可歸的人，此外也常透過明信片向好友分享感情困擾，不過情史豐富的她讓母親相當擔心，甚至擔憂亂搞懷孕，因此會強逼她吃下避孕藥。

而裘莉之錢打離婚官司時，曾表示想帶著孩子們搬到不受打擾的國外，甚至公開說「等我的孩子們18歲，我立刻會這樣做」，不過遭小布的律師團堅決反對，表示裘莉必須讓孩子們定居在小布指定的洛杉磯，因此短期內此想法是無法實踐。

(中時新聞網)