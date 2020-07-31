前合庫董事長、第一金董座廖燦昌因涉嫌遠航掏空案遭起訴，北市議員羅智強酸行政院長蘇貞昌去年堅持重用因慶富案下台的廖燦昌是用人唯「財」，行政院發言人丁怡銘回應，廖接受遠航請託放貸是國民黨執政的事，羅智強今怒嗆，「2016年7月11日核准的貸款，蘇貞昌要推給國民黨，你要不要臉啊？」

「蘇貞昌，我真的不知道你這麼廢，連說謊都二二六六」，羅智強今在臉書PO文表示，去年蘇堅持要重用涉及弊案的廖燦昌，有人質疑，蘇就說「用人唯才是唯一考量」，結果不只廖燦昌，還包括蘇去年提拔的土銀董事長黃伯川，合庫總經理陳世卿，也都因放水核貸給遠航董事長張綱維，遭到起訴。

羅智強說，蘇貞昌卻透過行政院發言人辯解說「廖燦昌受遠航請託時，是國民黨執政」，但北檢起訴書清楚說明，張綱維第一次請託並沒有成功，是等到政黨輪替後的2016年7月11日，貸款才核准。

羅智強說，「蘇貞昌要推給國民黨，你要不要臉啊？還是你是要推給當時的行政院長林全，那就講清楚，說弊案是林全時期，跟你無關。」

羅智強質疑，蘇貞昌提拔的8名公股銀行首長，就有3名涉及遠航弊案，到底還有什麼臉當行政院長？他要求蘇回應人民的質疑，重用這些人，是不是就是因為他們聽話，會放水貸款給你的親朋好友？

羅智強酸，蘇貞昌如果回應不了，就請下台，下台之後，你的女兒（蘇巧純）又可以去標千萬標案。

(中時 )