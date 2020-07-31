材料-KY(4763) 受惠絲束市場需求大增，6月拉貨量大舉衝高，下半年進入市場旺季，加上新產能投產，營運出貨加溫推進。

此外，長興（1717）因下游PCB客戶需求佳，電子材料乾膜光阻業績樂觀，特化產品也持續以調整高階產品佔比增加，營運加速推進；搭配LED封裝膠題材發酵，增添明年放量成長利多，強化長期利基。

材料-KY絲束1000噸新產第2季投產，產能增加到1.5萬噸；醋片擬增加5000噸產能，第2季完工、第3季投產，總年產規模達2.5萬噸。今年營收成長，包含來自中國客戶中煙公司密集提貨線束2000噸，陸續在5-8月出貨；下半年塑料級產品進入銷售旺季，營運蓄勢更上層樓。

長興今年電子化學品(乾膜光阻)因下游PCB客戶需求相對仍有支撐；伴隨PCB下游在伺服器、5G等應用帶動，後市展望仍偏樂觀看待。

長興在中國有多處生產基地，所幸，近期長江水患並未影響到長興產能。馬來西亞新廠走出4、5月停工影響，投產狀況已漸入佳境。

(工商 )