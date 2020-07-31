封測龍頭日月光投控（3711）今（31）日召開線上法說會，公布2020年第二季自結合併財報，歸屬母公司稅後淨利69.37億元，季增達78％、年增達1.58倍，每股盈餘（EPS）1.63元，優於首季0.92元及去年同期0.63元，雙創歷史次高。

合計日月光投控上半年合併營收2049.05億元，年增達14.09％。毛利率17.1％、營益率7.1％，優於去年同期14.12％、營益率3.58％，雙創同期次高。歸屬母公司稅後淨利達108.36億元、年增近1.29倍，亦創同期次高，每股盈餘2.55元，優於去年同期1.11元。

日月光投控第二季集團自結合併營收1075.49億元，季增11％、年增19％，改寫同期新高。毛利率17.5％、營益率7.8％，優於首季16.6％、6.2％及去年同期15.4％、4.6％，雙創近2年半高點。

其中，IC封測第二季合併營收673.14億元，季增5％、年增15％。毛利率21.7％、營益率10.4％，優於首季20.1％、8.4％及去年同期18.5％、6.1％。合計上半年IC封測營收1357.25億元，年增達19.09％，毛利率20.9％、營益率9.4％，優於去年同期17.1％、4.6％。

電子代工（EMS）第二季合併營收397.03億元，季增達21％、年增達26％。毛利率9.4％、營益率3.1％，優於首季9.3％、2.4％及去年同期9.1％、1.6％。合計上半年電子代工營收724.36億元、年增8.94％，毛利率9.4％、營益率2.8％，優於去年同期8.7％、1.9％。

日月光投控表示，若以美元計價，上半年集團合併營收年增18％，其中封測營收年增23％，毛利率年增3.8個百分點、排除匯率影響為年增5.3個百分點。電子代工營收年增12％。系統級封裝（SiP）營收年增20％、扇出型封裝（Fan-out）年增68％、測試營收年增30％。

以應用觀察日月光投控第二季封測業務，通訊占54％，汽車、消費性電子及其他占32％，電腦14％。電子代工應用方面，通訊占46％、消費性電子28％，電腦及儲存12％、工業用10％、汽車電子3％。

(時報資訊)