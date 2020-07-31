氣候變遷加劇，導致家禽飼養疾病問題不斷，動物用藥管理日趨嚴格，替代抗生素飼料添加物隨崛起，達邦蛋白(6578)公司成功開發獨家益生菌合生元產品「達邦來富」發展全面的解決方案，希望透過環境友善的製程技術，維護消費者食品安全下，迎向「無抗(生素)養殖」新紀元。

全球暖化，不少專家預測未來高溫將成為常態，高溫會使家禽更常因光線過亮、密集飼養等干擾而引起不安、驚嚇等劇烈動作導致身體產生熱緊迫的現象，損害腸道導致消化力下降，讓有害菌侵入造成雞隻發炎的現象，影響肉質的安全性。達邦蛋白董事長劉郁芬表示，達邦來富是一種天然活性微生物製劑，具有無毒、無副作用的特點，能夠幫助動物調整動物免疫等功能，提高飼料利用率及生長，近來更與南部醫學中心共同合作，研究發現可以有效抑制金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌、弧菌與產氣單胞菌等，保護動物免受壞菌的傷害，同時減少壞菌抗藥性的產生。

達邦蛋白與擁有20萬隻中雞規模的自動化養雞場-台南健達中雞場共同合作，更具有突破性發現，顏老闆表示，傳統上，處理雞隻場熱緊迫的辦法，就是直接投予抗生素作為預防性投藥，避免病情的產生與擴大，但長久下來容易造成藥物濫用，甚至到了下游蛋雞場中，還必須要有3~4週空窗期，以防止雞蛋藥物殘留被檢驗出來的問題發生。為解決此問題，今夏使用「達邦來富」於10萬隻海藍W-36品系飼養100天發現，飼養全期雞群健康穩定，不需使用抗生素，也無疾病爆發，育成率達98.4%，完全沒有受到熱緊迫的影響，效果十分令人滿意。

並且進一步實證，飼養過程中分析各階段雞糞與飲水中菌相，發現隨著餵飼天數的增加，雞糞中益生菌數也隨之增加，大腸菌群則顯著減少，顯示益生菌的確可以改善腸道菌相，抑制有害菌，還可降低雞糞的味道；同時，達邦來富也可抑制飲水管線中產生生物膜的雜菌，減少因使用檸檬酸清洗造成蛋殼變薄的問題與投藥成本。這樣的結果對於整個蛋雞產業，不僅可以提高養殖成效，同時也讓消費者可以買得安心、吃的放心。

(時報資訊)