錸德(2349)集團跨足「健康休閒」產業，除醫療檢測外，錸德文教基金會亦積極投入銀髮照護的拓展，與新竹縣政府在竹北打造「合好一起錸」，推動以「社區融合」、「全齡照護」為主軸的在地照護創新社會福利場域，這不僅是全台第一座融合三代同堂皆可利用的服務模式，也是錸德在銀髮照護第四個廠域，錸德集團董事長葉垂景表示，希望透過跨領域整合，在醫療檢測、銀髮族照顧、觀光休閒餐飲做出成績。

錸德集團近幾年持續進行企業轉型，著手整合與強化客戶資源發展新事業擴張事業版圖，不僅將光碟業務從原有的低門檻消費性產品擴大至醫療檢測、100G藍光等高門檻產品，並以自身光學技術，發展半導體精微製具、奈米及蛾眼結構光學產品，強化產品的廣度與深度，亦跨足「健康休閒」產業，由錸德文教基金會投入銀髮照護的拓展，以及偏遠山區弱勢學童的援助，今天錸德集團與新竹縣政府舉辦「合好一起錸」開幕記者會，介紹錸德與新竹縣政府攜手打造，整合照服青年創客與老人照護創新場域。

葉垂景表示，錸德集團開發出生物光碟及生技晶片，部分產品已獲同業使用於癌症及動物健康檢測，由鈺德科技修復陽明山「美軍俱樂部」改建為「黑膠故事館」餐廳也開始獲利，今天的「合好一起錸」是錸德集團在銀髮長照的第四個廠域，希望透過跨領域整合，在醫療檢測、銀髮族照顧、觀光休閒餐飲做出成績。

隨著集團佈局發酵，目前光碟產品佔集團營收已降至30%，面板相關約佔30%到40%，太陽能約佔20%，半導體製具及健康休閒等其他產業約佔10%。

此次錸德超越想像地打造一座創新社會福利場域，全台第一座融合三代同堂皆可享有服務，除長輩日常照護、身心障礙者與學童照拂之餘，更考慮青年創業初期所需，在「合好」大樓3樓更開設了Maker bay共享辦公室空間，開放年輕人進行創業基地申請，提供共享辦公空間鼓勵以樂齡健康產業的創客或推動社會企業創新服務的創業者進駐，挹注集團資源協助新創團隊加速商轉，創造產業連結並提供驗證產品的服務；更期望藉著開放式的商業空間，吸引民眾自然而然地踏入銀髮和身心障礙的友善服務環境內。

(時報資訊)