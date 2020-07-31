台灣已邁入高齡化社會，老年人口的安養與照護議題更顯重要。在照護的課題上，長輩的床墊便溺耗費清潔人力，同時長輩皮膚脆弱，不潔床墊和細菌可能引發感染，不透氣的防漏墊也可能引發濕疹、搔癢傷口和壓瘡。明基材料有感於照護環境之保潔需求，今由明基材料董事長陳建志代表，捐贈1000組「AirySektor醫療級防漏中單」予雲林縣政府，高透氣材質搭配舒適毛巾表布及可固定於床墊的襯裙設計，協助近年積極推動在地長照計畫的雲林縣政府，一同打造更優質的健康照護環境。

明基材料深耕台灣，於2009年進駐雲林科技工業區，持續進行擴廠投資與培育在地人才，期創造更多就業機會並促進地方發展。明基材料除了堅持發展對環境永續有利的產品與技術，也重視社會價值，致力於社會關懷與公益活動；像是長期於雲林偏鄉小學舉辦賽恩斯科學營，啟發學童探索科學興趣也縮小城鄉數位落差。明基材料此次透過捐贈雲林縣政府「AirySektor醫療級防漏中單」，期彌補安養機構資源不足之問題，並以優質產品提升照護品質，善盡關懷責任。

明基材料在原有的機能膜、專業醫材、隱形眼鏡等產品以外，透過應用面創新再走入紡織品領域。明基材料以奈米微孔薄膜技術，打造兼顧環保、防水與透氣的高機能織物產品，先於2019年推出AirySektor織物品牌，發展醫護與居家保潔織物產品；2020年因應產品線擴展需求，全新打造Xpore織物品牌，專注於戶外機能服裝應用。不論Xpore或AirySektor都兼具優異的環保、防水、透氣、阻菌阻蟎及輕量快乾等特性，都致力於讓使用者更享受生活的舒適與美好。

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