泰越捷航空於7月30日執飛首航曼谷（蘇凡納布機場）至孔敬航線的VZ210班機，連接泰國北區經濟樞紐中心。歡慶新航線啟航，邀請泰國知名歌手Ying Lee舉辦空中演唱會，並提供精美優惠禮品，讓旅客留下難忘的回憶。

自8月1日至8月5日連續五天，泰越捷航空祭出單程優惠機票新台幣5元起，適用於所有泰國國內航線。機票使用時間自2020年8月1日至2020年9月30日(**)，可把握機會上越捷航空官方網站 www.vietjetair.com 搶購優惠機票。

為促進泰國國內旅遊，泰越捷航空持續拓展航空網絡，連接曼谷（蘇凡納布機場）至各地景點。泰越捷航空目前每日執飛8個航班至普吉島及清邁；3個航班至清萊；2個航班至烏隆他尼、甲米、合艾及孔敬。

其中自今年8月15日起，曼谷（蘇凡納布機場）至合艾航線將增加至每日3班，而蘇凡納布至那空是貪瑪叻航班將於今年8月6日啟航。此外，泰越捷航空亦提供線上報到服務，讓所有從蘇凡納布機場起飛的旅客能輕鬆暢遊各地。

新航線曼谷（蘇凡納布機場）至孔敬為泰越捷第7條連結蘇凡納布機場之航線，每日提供2個航班。

(工商 )