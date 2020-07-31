在台灣 LINE 台灣版用戶至少有 500 萬人，且大多用於工作。代表 LINE 電腦版每次更新，也都牽動不少上班族的敏感神經。近日 LINE PC 版本又推出更新囉，對應當前不少作業系統強調的深色模式(dark mode)，要讓你無論早晚工作，閱讀/傳送 LINE 訊息都更賞心悅目。

蘋果在 macOS Mojave (v10.14) 當中率先推出深色模式，並且 iOS 13 在 2019 年也跟上，讓電腦端、行動端都支援這項特色。Chrome OS、Windows 10，還有 Android 系統，還有諸多應用程式(App)也都在之後陸續跟進，讓深色模式儼然成為一項宣傳重點與還有潮流趨勢。如今，在台灣擁有手機版擁有 2100 萬用戶的 LINE，在手機平台雙版本(Android & OS)都已支援深色模式的前提下，終於在 PC 端也跟上囉(Mac版即將更新)。

LINE PC 推出 6.2.0 版本。(桌面截圖)

根據更新日誌，LINE PC 6.2.0 版本有兩大特色，分別是(1)可自動搭配系統設定來顯示淺色或深色介面；(2)支援可顯示於聊天室背景的動態「特效貼圖」。主要是針對當前流行的深色模式，以及先前最新推出的特效貼圖帶來支援。LINE PC 版支援深色模式的意思是指當電腦系統在淺色、深色模式中轉換時，LINE 介面就會隨之轉換，符合整體電腦顯示的風格，看起來不僅更有一致性，也能讓白天或是夜晚使用，眼部都能更為舒適。根據LINE部落格資訊，電腦版 6.2.0 版本也會增加只刪除此電腦上的聊天紀錄的功能。

如果這想要讓 LINE 跟著電腦的深色模式改變顯示風格，或是顯示超有效果的特效貼圖，正是你的需要，可以把握時間進行 LINE 電腦版的升級唷。

(科技)