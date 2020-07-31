蔡英文總統今接見台南市海東國小「2020年全球虛擬教室金牌獎得獎隊伍師生代表」；總統表示，「今天的榮耀是屬於大家的」。

總統致詞時表示，台南市海東國小從2004年，開始參加全球虛擬教室競賽，一共獲得了4次金牌、1次銀牌、6次銅牌，在全世界的參賽者當中，是表現最亮眼的團隊。

總統指出，海東國小在2014、2015年蟬聯世界金牌之後，今年再次獲得金牌。得獎同學的學長姐也曾經因為得到金牌，來到總統府。「今天的榮耀是屬於大家的」，值得恭賀。

總統說，得獎同學不但跟學長姐一樣傑出，甚至比他們還厲害。今年因為疫情的關係，比起往年，大家要完成跨國合作的專題，必須克服更多的困難，真的非常不簡單。

總統提到，在這次競賽，海東國小團隊跟美國以及印度的學生，共同建置專題網站。同學們為了把中文字的美，分享給全世界，特別製作「Reading：A window to the World」 (閱讀：開啟世界之窗)這個主題，也寫下對書本的閱讀心得，推薦分享給其他國家的學生。

總統表示，這項競賽目前已經有74個國家參與，每年的跨國專題合作長達六個月。同學們在疫情當中，都會向夥伴學校的學生，表達關心，也把這次競賽的獎金，捐贈給其他國家的弱勢學生。同學們不只讓台灣在國際發光發亮，也把台灣人的關懷傳遞出去，「我非常以你們為榮」。

總統強調，她相信，同學們透過比賽，學習到團隊合作，交到國外的好朋友、也了解到不同國家的文化。這是很難得的經驗，這當中一定突破了很多難關。希望大家，未來也能繼續勇敢接受挑戰，多方面嘗試新事物，讓自己在學習道路上，有更豐富的收穫。

總統強調，海東國小不僅積極推動資訊教育，也推廣到其他學校。這幾年來，海東國小的學生當起小老師，到偏鄉教導學生設計機器人。今天現場的洪駿命教務主任是非常重要的推手，上週末，他也剛帶學生們到金門做服務。

總統也特別謝謝劉珍琳校長和師長們的付出。尤其，今天正好是劉校長在海東國小服務的最後一天。過去8年來，劉校長非常盡心盡力，成果是有目共睹，希望劉校長把成功的經驗帶到其他學校。她也相信，柯禧慧校長接棒之後，會繼續帶給學生多元的學習機會。

(中時 )