上網購物也想要用「悠遊付」嗎？悠遊付正式進軍線上購物平台，首家與電商集團PChome 24h購物合作，自8月1日至9月15日，推出上線慶活動，凡使用悠遊付在PChome購物中心、PChome 24h購物、PChome 24h書店首筆消費不限金額回饋20%悠遊付儲值金，上限新台幣300元，限量6,666名。(該訂單亦需為悠遊付會員於PChome購物中心、PChome 24h購物、PChome 24h書店支付的首筆訂單)

PChome 24h購物目前有1,200萬會員數，活躍行動端用戶也接近百萬，看好新世代族群消費力，近年更積極佈局年輕化市場，帶動全站35歲以下消費者佔比達5成，與悠遊付的目標客層相近；在PChome 24h購物上線後，也宣告悠遊付正式跨足線上購物市場，讓悠遊付可以使用的消費場域再衍伸。

若悠遊付於PChome 24h購物消費金額單筆滿5,000元以上，還有抽獎活動，PChome準備了近期最夯的「DS4造型悠遊卡」供會員抽獎，每個符合資格的PChome會員帳戶可登記1次抽獎機會，共有40個中獎機會，想入手「DS4造型悠遊卡」可趁現在。

悠遊付於7月30日同步開放綁定信用卡；PChome 24h購物上線慶期間僅可透過銀行帳戶或悠遊付錢包內餘額付款，後續將陸續上線信用卡付款功能，請用戶期待。

(科技)