立法院今傳出6名立委因涉入SOGO經營權行賄案遭檢調約談到案，包括國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇、前立委陳唐山和時代力量黨主席徐永明，時代力量北市議員黃郁芬表示，要求黨中央在相關案情釐清前，對徐永明停權處分，並送交黨部紀律委員會議處。

黃郁芬表示，建請徐永明以大局為重，盡快對外說明，以釐清外界對於時代力量涉貪之疑慮。待調查結果釐清前，自請停止一切黨內職權，以昭時代力量之公信。

黃郁芬說，也建請黨中央比照前立委高潞‧以用助理涉補助案，應秉持一致標準、一視同仁，盡速啟動黨內調查程序，協助檢調釐清案情；並建請決策委員會，比照前立委高潞‧以用助理涉補助案，做成決議，在相關案情釐清前，對徐永明做成停權處分。

黃郁芬說，根據《時代力量紀律裁決規章》第二條第九款，「妨害黨之聲譽，其情節重大者」為違反黨之紀律，徐永明涉案一事明顯損害黨之聲譽，建請決策委員會做成決議，將徐永明送本黨紀律委員會議處，在全案司法程序尚未結束前，徐永明不宜參選下屆決策委員會委員，以避免日後全案定讞，再次影響本黨聲譽。

(中時 )