屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉日前因有生涯規畫，向屏東縣長潘孟安遞出辭呈，已經批准，遺缺將有研考處長鄞鳳蘭接任，研考處長則由農業處長黃國榮接下，農業處則是副處長鄭永裕升任，人事將於8月1日正式走馬上任。

(中時 )