最新市場調查顯示，中國今年第二季智慧手機市場萎縮，但華為與蘋果的手機市占版圖逆勢擴大。

Canalys出具最新報告指出，華為第二季在中國的智慧手機出貨量達4020萬支，較去年同期成長8%，在自家地盤的市占率升至44%，進一步擴大主導優勢。

蘋果iPhone在中國的銷量為770萬支，較去年同期大幅成長35%，儘管其市占率僅達8.5%。在蘋果發表上季財報後，執行長庫克表示，iPhone 11是中國最為暢銷的機型。

Vivo、Oppo與小米第二季在中國的智慧手機出貨量則分別下跌13%、19%與19%。

中國第二季整體智慧手機出貨量為9760萬支，較去年同期下滑7%，顯示儘管中國經濟在解封之後展開復甦，但消費者仍然收緊荷包，並延後採購新機。

報告指出，第二季在中國售出的智慧手機中，將近一半為新一代5G智慧手機，總銷量為3900萬支，較去年同期暴增260%。Canalys分析師表示，中國本地品牌提高5G手機在產品組合中的比重，促使電信業者加速將現有4G用戶轉向5G世代，中國的5G通訊用戶在7月已經超過1億。華為的目標是成為中國5G手機的必選品牌，其5G手機產品占其第二季總出貨量逾六成。

(時報資訊)