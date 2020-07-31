「宇宙明星BT21」今年7月底將一躍成為兆豐金(2886)旗下兆豐銀行VISA簽帳金融卡的卡面主角，宇宙明星BT21是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，自發表以來成功吸引全球眾多年輕人喜愛，周邊商品囊括LINE貼圖、生活用品、居家商品及辦公室小物，每每推出都能吸引許多民眾購買。眾多產業看好「宇宙明星BT21」商機，積極尋求合作，而兆豐銀行更在全台金融產業中脫穎而出，成功獲得肖像授權合約，用以作為VISA簽帳金融卡的卡面。

為了慶祝新卡面上市，兆豐銀行也特地加碼刷卡消費回饋，除了一般消費每20元可累積1點紅利，新戶領卡三個月內消費則可獲得3倍回饋(相當於20元3點)，此外，看準國人熱愛網購，兆豐也特別推出所有海外網購、消費或提款享4倍紅利的回饋優惠(相當於20元4點)。換言之，倘若是新戶、又在海外網購(如AMAZON、Agoda、Netflix、itunes、Google Play等)，前3個月都可獲得6倍的超高回饋(相當於20元6點)，年度消費滿額生日當月還能再獲贈1千點紅利的驚喜禮物。卡友獲得的所有紅利，都能夠在全台任一家7-ELEVEN門市兌換各式商品，讓點數運用更加靈活。

(時報資訊)