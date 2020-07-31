日職火腿隊二軍對上羅德隊二軍，王柏融連2戰先發擔任第二棒、指定打擊，繼昨日2打數2安打、5打席全上壘之後，王柏融前2打席也敲安，連7打席上壘，第3打席才擊出滾地球出局，隨後於8局上半退場，總計2場二軍比賽5打數4安打，打擊率高達8成。

王柏融日前因為在一軍表現不佳，打擊率僅剩0.097，因此教練團決定讓他下二軍找手感，結果表現相當搶眼，昨日首場二軍出賽，5打席有2安包含一發全壘打，另有3次保送，上壘率百分百，今日則是3打數敲出雙安。

王柏融首局面對羅德隊先發投手大嶺祐太，擔任第二棒敲出中間方向安打上壘，3局上半再敲出右邊方向安打，此時在二軍已連4打數安打、7打席上壘，隨後隊友樋口龍之介敲出游擊方向滾地球，火腿率先取得1分領先。

王柏融此戰第3打席面對羅德中繼投手大谷智久，敲出一壘方向滾地球出局，這也是他近2戰首度沒上壘，8局上半球隊換下王柏融，由清水優心代打，總計此戰3打數有雙安，近2場二軍比賽5打數4安打，打擊率高達8成。

可惜的是火腿隊雖然先馳得點，不過羅德隊於4、6兩局各灌進5分大局，包含香月一也、山口航輝都敲出全壘打，最後羅德二軍以10比1戰勝火腿二軍。

(中時 )