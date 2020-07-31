58歲陳姓男子30日接獲詐騙集團來電，謊稱自己是從軍中的女兒，因替人作保欠錢遭囚禁毆打，陳父立即前往銀行提領90萬元，途中他想起可能是詐騙電話，立即打給女兒長官求證確認女兒安全後，轉往派出所報案，與警方一起「將計就計」成功逮捕28歲邱姓車手。

警方調查，陳男昨中午接獲詐騙集團來電，對方謊稱是正在從軍的女兒，因幫人作保欠錢，被對方囚禁毆打，陳父立即拿著存摺、印章，要前往銀行提領90萬元。

騎車途中陳父懷疑有可能是詐騙電話，立即打電話給女兒的長官，女兒正平安在部隊中。他察覺是一場騙局後，立即前往板橋警分局後埔派出所報案。

所長張森維相當機警，發現詐騙集團還不知道騙局被拆穿，於是他與陳父商量，決定「將計就計」，張森維先請員警到指定銀行與行員溝通，不要阻擋陳父領款，接著由陳父如往常一般，按照指示到指定的銀行領款。

陳父領完錢他又按照對方指示，把錢放在府中捷運站變電箱中間，接著去附近牽車，此時，邱姓車手接到指令，前往府中路放錢的地方打算拿錢，手才剛碰到錢袋，立刻就被一旁埋伏員警一擁而上逮人，人贓俱獲。

板橋警分局長劉炯炫呼籲，接到疑似詐騙電話，謹記「一聽、二掛、三查證」，並撥打165求證，避免受騙上當。

(中時 )