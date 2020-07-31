教育部國教署宣布，為培育農業及航運人才，109學年度起高級中等學校的造園科、園藝科及航運管理科納入產業特殊需求類科補助範圍，3科學生除了3年免學雜費，也補助學校業務費、學習扶助教學鐘點費、實習材料費及設備費，預計將有28校、2946位學生受益。

近年來國教署與行政院農委會合作推動「獎勵高中從農方案」及「高職農校策略聯盟」策略，提供農業獎學金、職涯探索獎勵金，以及透過在地農企業等單位與高職農校合作，讓學生提前認識農企業並學習相關企業管理知識，鼓勵更多學生投入相關領域，替農業注入新血。

海事人才培育方面，教育部國教署每年補助海事類科學生參加航海人員4項基本訓練、救生艇筏及救難艇操縱、航海及輪機當值等專業訓練，以增進學生實務能力；108年度更輔導5所國立海事職業學校取「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約」(STCW)認可證書，大幅度提升海事職業學校畢業生的就業競爭力。

教育部國教署表示，目前技術型高中開辦造園科有3校、園藝科21校及航運管理科4校。此三類科一併納入國教署「補助高級中等學校產業特殊需求類科要點」後，農業群及海事群相關科別已全數列入補助範圍。

國立岡山農工校長張福祥表示，因學生從事農業意願不高，也使得農業產業勞動力長年不足。未來園藝科列入產業特殊需求類科，就讀學生的學雜費全免，相信更能吸引更多優秀學子就讀並投入農業，讓農業環境更能永續經營。

(旺報 )