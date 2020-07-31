親民黨主席 宋楚瑜受訪。(圖/中天新聞 畫面)

前總統李登輝於昨晚於台北榮總辭世，親民黨主席宋楚瑜今下午3時前往北榮懷恩堂表達哀弔之意，談到過去與李登輝相處回憶，宋楚瑜表示，是李前總統讓他到台灣省政府服務，還特別在官邸召見他，吩咐要好好服務，一步一腳印，尤其是他擔任國民黨秘書長時，在李登輝指導下推動台灣轉型開放民主。

宋楚瑜指出，李前總統過去是栽培過他的長官，特別來向長官表達悼念，非常感念李前總統指派他到台灣省政府為民服務，當年要就任前夕，李前總統還特別召見他，親口用台語告訴他，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，這也成為他到省政府服務後最重要的工作理念。

談到過去擔任國民黨祕書長時期，宋楚瑜一度哽咽表示，當時在李前總統的領擋下，共同為台灣民主發展貢獻心力，他負責跟黨外人士及黨內各階層溝通，協助召開國是會議，完成廢止《動員戡亂時期臨時條款》、推動總統直選，並以不流血的寧靜革命方式，終結萬年國會。

同時，李前總統也推動廢止《刑法一百條》，讓政治思想犯徹底消失等，在台灣從威權走向民主的時刻，他感佩李前總統逐步推動完成台灣民主轉型與深化的關鍵性影響。

宋楚瑜也現場秀出自己的口述歷史《從威權邁向開放民主》一書，宋楚瑜說，書本內容描是台灣從威權轉型到民住的過程，裡面有很多李前總統親筆只是，一筆一字都記錄下他曾經與李前總統共同努力打拼。

宋楚瑜感謝李前總統對他的提拔，而且祝福台灣民主發展能像李前總統所說，「咱，台灣民主的價值不要忘記！」

對於是否已跟李前總統一笑泯恩仇，宋楚瑜說，他跟李前總統見面很多次，2010年特別到府上，李前總統給他很多勉勵，細節已在書上交代，不再多做說明。

(中時新聞網)