女騎士遭違停車突開車門擊落 又遭公車捲入輾過命危 15:192020/07/31 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護人員將女騎士從公車底拉出，緊急送醫急救。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區復興北路488巷口，31日下午2時許，發生一起公車與機車車禍，根據目擊者指出，年約30歲的女騎士行經復興北路時，疑似一輛違停黑色賓士轎車突然打開車門，女騎士閃避不及撞上車門被彈到路中，剛好又一輛公車經過撞擊女騎士，將其捲入底盤，造成女騎士血流滿地當場失去生命跡象，救護人員已緊急將她送往馬偕醫院急救。事故發生原因目前正由警方調查中。 (中時 ) #人員 #女騎士 #救護人員 #機車 #北市 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 立委涉SOGO經營權施壓修法 檢調搜出數百萬現金 - 社會 立委集體收賄施壓修法 檢調約談超過63人扣920萬現金 - 社會 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 「台中米娜」本人終於曝光 見媒體快閃差點跌倒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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