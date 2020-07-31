北市中山區復興北路488巷口，31日下午2時許，發生一起公車與機車車禍，根據目擊者指出，年約30歲的女騎士行經復興北路時，疑似一輛違停黑色賓士轎車突然打開車門，女騎士閃避不及撞上車門被彈到路中，剛好又一輛公車經過撞擊女騎士，將其捲入底盤，造成女騎士血流滿地當場失去生命跡象，救護人員已緊急將她送往馬偕醫院急救。事故發生原因目前正由警方調查中。

(中時 )